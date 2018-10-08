中國武統能力提升！美智庫：美軍訪台層級將「大進化」

美國智庫研究報告認為，中國武統台灣能力題歌，預期美軍訪台層級也將顯著提升。圖左為美國總統川普、圖右為台灣總統蔡英文。（資料圖 法新社）

2018-10-08 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）於4日公布「2019年美國軍力指數報告」，指出中國解放軍不斷變強，部分技術恐超越美國，與俄羅斯同為最大威脅。而中國對台武力犯台能力也將提高，不放棄武統台灣可能性，預期美軍訪台層級將顯著提升。

綜合媒體報導，報告觀點認為，對任何一位中國領導人來說，「不存在放棄武統的現實可能」，因為這將被視作政治軟弱的表現。另外，中國過去20年來國防預算以兩位數增長，解放軍更加現代化，其中相當大部分仍以台灣為焦點。不只如此，為阻止美國馳援台灣，策畫了反干預（counterintervention）戰略，即是建立一系列相互重疊的作戰能力，如反艦彈道飛彈、潛艇、遠程巡弋飛彈、衛星以及網路武器。

報告指出，中國武統台灣的能力正在提高，即便得付出高昂代價，但完全控制台灣、結束台灣事實獨立現狀的目標始終沒有改變。武統不只是軍事手段，還包括法律戰，輿論戰與心理戰的「三戰」戰略，打擊台灣抵抗的意願以及美國支持台灣的意願。中國的最高目標是能夠「不戰而勝」，不動武或只應對最低限度的抵抗，並在美國做出反應前武統台灣。

不過，在「亞洲的重要盟國及雙邊關係」章節中，台灣被列為美國於亞太的重要盟友，基於《台灣關係法》（TRA）與「六項保證」，美國與台灣維持緊密的非官方關係，將向台灣提供防禦性質的武器、物資和服務，以使台灣保有足夠的自衛能力。

報告指出，美國國會於2018財政年度國防授權法中，建議美國國防部考慮派遣軍艦訪問台灣，加上今年初通過的台灣旅行法使美台官方高層互訪合法化。種種跡象指出，未來幾年訪問台灣的美軍人數與層級可能會顯著增加。