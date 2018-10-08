回顧郭文貴遭國際刑警組織通緝 龔小夏：當時法國總部不承認

龔小夏對孟宏偉請辭國際刑警組織主席一事表示：「辭職信是否從中國監獄送出？」（路透資料照）

2018-10-08 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）主席、中國公安部副部長孟宏偉，上月底前往中國後離奇失蹤，今日中共官方「中央紀委國家監委網站」發布聲明，稱孟宏偉「涉嫌違法」，目前正接受國家監委監察調查；而國際刑警組織也發聲明指出，已經接受孟宏偉請辭國際刑警組織（Interpol）主席。去年因採訪被國際刑警組織發布紅色通緝令的中國流亡富商郭文貴，遭《美國之音》斷播、停職、開除的龔小夏表示：「辭職信是否從中國監獄送出？」

去年4月19日，《美國之音》透過網路直播獨家專訪中國流亡富商郭文貴，由時任美國之音中文部主任龔小夏、資深編輯東方負責主持，然而在直播的前一天，中共透過國際刑警組織對郭文貴發布全球紅色通緝令；專訪直播當日，節目在採訪了1小時19分鐘後，竟突然被美國之音華盛頓總部切斷，而龔小夏、東方等人隨即被停職調查，斷播事件也在國際上鬧得沸沸揚揚。在去年11月，美國之音正式開除龔小夏、東方等人。

龔小夏在推特上回顧，去年4月18日晚上9點，美國之音要採訪郭文貴的12小時之前，國際刑警組織在北京的亞洲分部對郭文貴發布「紅色通緝令」，但在法國的里昂總部卻不肯確認此事，她後來發現，「北京要求趕在我們採訪之前發紅通，但總部不同意」，而當時中國異議人士魏京生在門外帶人示威，抗議孟宏偉擔任國際刑警組織主席。

對於國際刑警組織今日聲明表示接受孟宏偉的請辭，龔小夏也提出疑問：「辭職信是否從中國監獄送出？」龔小夏1980年代從北大歷史系畢業後赴美留學，是哈佛大學社會學博士；先後曾任職自由亞洲電台粵語部主任、美國之音中文部主任。龔小夏也以鼓吹、推動中國民主化而聞名於世。