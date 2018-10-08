不滿「暴君」川普 跨性別阿嬤挑戰選州長反擊

2018-10-08 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕62歲的克里斯蒂娜·哈爾奎斯（Christine Hallquist）是一名跨性別者，日前她宣布要競選魁北克佛蒙特州的州長，更表示美國總統川普上任後，不但打壓跨性別者的權利，做出許多「暴君」的政策，才決心要站出來參選。

綜合外媒報導，哈爾奎斯原本的名字是戴夫（Dave），在2015年轉換性別過後和妻子派特（Pat）及3名孩子生活，克里斯蒂娜轉性後改名為克里斯蒂娜，過程更被兒子以紀錄片「Denial」所拍下。

《每日郵報》報導，哈爾奎斯向媒體說：「參選從來不是我的人生目標。」她一生致力於解決氣候變遷問題、推動再生能源，是一間電力合作社的執行長。

哈爾奎斯表示，自從2016年的美國總統大選過後，「一切都變了」，更說道：「川普上任施行許多危害人民權利的政策，不僅打擊跨性別者，更企圖實施軍事禁令、限縮移民政策等。」

她表示，當她聽到4名穆斯林女孩以詩喃（slam）為表演方式，來描述遭到騷擾的情形時，決心參選州長來反擊川普；佛蒙特州的民意調查數據很少，不清楚目前選情如何，但倘若她在11月6日的選舉中擊敗共和黨現任州長菲爾·斯科特（Phil Scott），將成為美國首位跨性別州長。