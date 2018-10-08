以韓戰「烈士」形容LOL戰況 中國主播下一場馬上被消失...

只因拿韓戰烈士來形容英雄聯盟賽況，中國主播「MacT」（左）下一場立刻被消失。（圖擷自YouTube）

2018-10-08 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕拿中國韓戰「烈士」來對賽況做比喻就被消失？昨（8日）《英雄聯盟》2018世界大賽入圍賽，由來自台港澳賽區（LMS）的G-REX（GRX）對上土耳其隊伍BAHÇEŞEHIR SuperMassive eSports（SUP），一名中國主播在轉播時以「這就像黃繼光的打法，往你槍口上面衝」，來形容玩家用自己角色去擋對方技能，然後下一場比賽，轉播台上就不見這名主播了。

《英雄聯盟》2018世界大賽入圍賽昨落幕，來自台港澳賽區（LMS）的G-REX（GRX）擊敗土耳其隊伍，GRX在先丟一場的情況下，連贏三場，以3:1晉級世界大賽，中國轉播台由3名主播播報，在第二場比賽中，其中一位主播「MacT」在針對當時的戰況分析時指出，GRX的「厄薩斯」應該開著絕招去吸收對方技能砲火，他形容「這就像黃繼光的打法，往你槍口上面衝」，結果這場比賽結束後，「MacT」就再也沒出現在轉播台上，由剩下2名主播播完接下來的賽事。

「MacT」不但消失在接下來的轉播中，連這場比賽的重播影片，這段黃繼光的形容也遭消音處理。

黃繼光為中國在韓戰中的「英雄」，《新華社》聲稱他犧牲自己，用身體擋住了2支機槍槍口，以讓後續部隊攻上高地，由於官媒報導過程相當離奇、不合理，被質疑是戰時宣傳，也有一說是稱黃陣亡後，屍體剛好躺在機槍口，而被官媒渲染成捨身烈士。

消失在轉播台上後，「MacT」在微博上致歉，稱自己是為了表達「為了團隊敢於犧牲自己去吃對面技能」的意思，引用了一個非常不恰當的比喻，說這是自己的重大失誤，對所有觀眾道歉。

《英雄聯盟》2018世界大賽小組賽將於週三（10日）登場，「MacT」不知能否再次登台轉播，有中國網友表示，「這位新人解說MacT，很有可能會被封殺，在解說台上見不到他的身影。」