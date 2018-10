爆孟宏偉謀殺王健 郭文貴：他不是進監獄、就是被殺

2018-10-08 10:24

〔即時新聞/綜合報導〕國際刑警組織(Interpol)主席、中共公安部副部長孟宏偉於9月底返回中國後,至今下落不明,中國國家監察委網站今日發布消息,稱孟宏偉涉嫌違法,正在接受調查,孟也隨即向國際刑警組織請辭。然而中國流亡富商郭文貴近日指出,他早就事先掌握孟宏偉「被失蹤」的一切消息,而孟會被抓有兩個主要原因:第一,國際刑警組織至今未能將郭文貴遣送回中國;第二,孟宏偉參與「謀殺」海航集團創始人王健,中共擔心孟為求自保而向西方洩密,將他騙回中國進行逮捕。

中國流亡富商郭文貴近日接受曾在2008年金融海嘯精準做空次貸而一戰成名的美國對沖基金大老、海曼資本(Hayman Advisors)創始人巴斯(Kyle Bass)專訪時表示,早在去年他就在網路直播中指出,「孟宏偉只有兩個出路,不是進監獄坐牢,就是被謀殺」。

郭文貴指出,孟宏偉身為國際刑警組織主席還會被抓,主要有兩個原因:第一,從去年4月中共透過國際刑警組織向全球發布針對郭文貴的「紅色通緝令」之後,至今未能將他逮捕;第二,「孟宏偉與王岐山合作,在法國普羅旺斯殺害海航集團創始人王健」,中共擔心孟宏偉為了自保,來美國跟CIA合作,曝光中共「謀殺」王健的證據、真相,「所以,騙孟宏偉回中國開會,然後逮捕了他」。

郭文貴進一步表示,他是第一個,也是唯一一個敢這樣說的人。郭文貴說:「中共想讓所有人閉嘴。法國當地所有人都被威脅閉嘴,所有監控影像、照片都被拿走」,郭更爆料在王健離奇死亡後,「我們派了3個小組去法國普羅旺斯,調查海航董事長王健死亡真相,小組成員包括紐約市警察局(NYPD),中共不讓我們獲取相關證據」,「他們還立刻抓了我的家人,直接打電話叫我停止調查,不然殺了我,很多次!」

郭文貴上月曾表示,王健「被殺」國際新聞發布會將推遲至今年11月19日舉行,由前白宮首席策士班農(Steve Bannon)主持,屆時將向全世界公布海航集團創始人王健「被殺」的所有證據,包含影像、照片、文件等,要全世界拭目以待。

海曼資本(Hayman Advisors)創始人巴斯採訪完郭文貴後在推特上透露,「孟宏偉可能與今年夏天海航創始人王健之死有關」,前中國國務院總理趙紫陽秘書鮑彤也在推特上對郭文貴的指控表示,「黑,就是黑,它(指中共)的特色就是黑!」郭文貴接受海曼資本(Hayman Advisors)創始人巴斯(Kyle Bass)專訪的完整節目,將在近期由巴斯主持的訪談節目《Real Vision》中播出。

Interpol President Meng might have something to do with HNA Chairman’s death this summer. He also failed to bring Miles Kwok to “justice”