爆孟宏偉謀殺王健 郭文貴：他不是進監獄、就是被殺

郭文貴近日受訪表示，未來孟宏偉的下場，不是送進監獄就是被殺。（路透資料照）

2018-10-08 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）主席、中共公安部副部長孟宏偉於9月底返回中國後，至今下落不明，中國國家監察委網站今日發布消息，稱孟宏偉涉嫌違法，正在接受調查，孟也隨即向國際刑警組織請辭。然而中國流亡富商郭文貴近日指出，他早就事先掌握孟宏偉「被失蹤」的一切消息，而孟會被抓有兩個主要原因：第一，國際刑警組織至今未能將郭文貴遣送回中國；第二，孟宏偉參與「謀殺」海航集團創始人王健，中共擔心孟為求自保而向西方洩密，將他騙回中國進行逮捕。

中國流亡富商郭文貴近日接受曾在2008年金融海嘯精準做空次貸而一戰成名的美國對沖基金大老、海曼資本（Hayman Advisors）創始人巴斯（Kyle Bass）專訪時表示，早在去年他就在網路直播中指出，「孟宏偉只有兩個出路，不是進監獄坐牢，就是被謀殺」。

孟宏偉參與謀殺王健 擔憂求自保而洩密

郭文貴指出，孟宏偉身為國際刑警組織主席還會被抓，主要有兩個原因：第一，從去年4月中共透過國際刑警組織向全球發布針對郭文貴的「紅色通緝令」之後，至今未能將他逮捕；第二，「孟宏偉與王岐山合作，在法國普羅旺斯殺害海航集團創始人王健」，中共擔心孟宏偉為了自保，來美國跟CIA合作，曝光中共「謀殺」王健的證據、真相，「所以，騙孟宏偉回中國開會，然後逮捕了他」。

郭文貴進一步表示，他是第一個，也是唯一一個敢這樣說的人。郭文貴說：「中共想讓所有人閉嘴。法國當地所有人都被威脅閉嘴，所有監控影像、照片都被拿走」，郭更爆料在王健離奇死亡後，「我們派了3個小組去法國普羅旺斯，調查海航董事長王健死亡真相，小組成員包括紐約市警察局（NYPD），中共不讓我們獲取相關證據」，「他們還立刻抓了我的家人，直接打電話叫我停止調查，不然殺了我，很多次！」

郭文貴下月將公佈王健「被殺」真相

郭文貴上月曾表示，王健「被殺」國際新聞發布會將推遲至今年11月19日舉行，由前白宮首席策士班農（Steve Bannon）主持，屆時將向全世界公布海航集團創始人王健「被殺」的所有證據，包含影像、照片、文件等，要全世界拭目以待。

海曼資本（Hayman Advisors）創始人巴斯採訪完郭文貴後在推特上透露，「孟宏偉可能與今年夏天海航創始人王健之死有關」，前中國國務院總理趙紫陽秘書鮑彤也在推特上對郭文貴的指控表示，「黑，就是黑，它（指中共）的特色就是黑！」郭文貴接受海曼資本（Hayman Advisors）創始人巴斯（Kyle Bass）專訪的完整節目，將在近期由巴斯主持的訪談節目《Real Vision》中播出。