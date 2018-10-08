慘了！爆料范冰冰被重罰 崔永元自爆遭抄家式報復調查

前央視主持人崔永元再自爆「危險來自四面八方」。（翻攝自微博）

2018-10-08 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰因逃漏稅被罰8.8億人民幣（約台幣40億元）脫身，且演藝事業遭到重挫，受牽累的還包括華誼兄弟等影視公司股價暴跌，這場逃稅風暴餘波盪漾，引爆這場風暴的爆料者崔永元，昨天在微博上自爆，當日他向國稅總局舉報後，即無故遭到上海公安局經濟偵察大隊如同抄家的「徹底偵察」，危險來自四面八方。他挑明指是電影《大轟炸》背後參與大欺詐的演藝界大腕及上海偵經警所為。

前中國央視主持人崔永元在所寫長文「一聲長嘆一聲雷」的長文中，批判范冰冰「沒教養」，還指「她的好友馮小剛、劉震云、王中軍、王中磊也至今不思悔改。窩案從來都是論窩的，窩有窩的理論」。

文中「強烈暗示」上海稅務總局「包庇」，指他第一次去倒熱茶和看《大轟炸》有關范冰冰的證據，第二次去提供華誼兄弟的證據，「相當一部分稅務總局看不懂」，第三次是突然被叫去，遇到兩位蠻橫警察，「拐彎抹角地詢問我是從哪裡弄到的（大轟炸）的合同」；崔永元回「垃圾桶裡撿的」，被稅務總局記錄了。

崔永元說，「上海公安局經偵大隊對所有我參與的公司徹底偵察，對我以前的助理不斷詢查，徹夜詢查。我知道原因在於（大轟炸）。參與這次大欺詐的既有演藝界大腕也有上海經偵的警察」。

他強調「我的危險來自四面八方」，並懷疑自己，「怎麼會把一手好牌打成這樣？」，最後他說：「夢見了遠在天堂的父親，他說，記住三個字：不能退。」