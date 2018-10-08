哈利波特相隔7年合體跩哥！ 蒼老大崩壞嚇傻影迷...

哈利波特（右）與跩哥馬份（左）相隔7年重逢，兩人都蒼老許多。（圖擷自IG）

2018-10-08 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國作家JK羅琳的巨作《哈利波特》紅遍全世界，翻拍成電影版後，飾演主角哈利波特的男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）一直是話題人物，最近與在片中扮演哈利波特死對頭「跩哥馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton）合影，不少影迷感嘆，兩人蒼老到大崩壞。

綜合外媒報導，最近湯姆費爾頓在個人Instagram貼出兩人合照，片中死對頭相隔7年再度合影，勾起不少影迷的回憶，但兩人滄桑的畫面令許多影迷相當驚訝，甚至有人認為湯姆費爾頓已經禿頭。

身價約7800萬英鎊（約新台幣30.6億元）丹尼爾雷德克里夫已不是第一次被發現崩壞，日前他在拍攝《愛殺達令》（Kill Your Darlings）時也經常被媒體拍到哈菸照，另有報導指出，丹尼爾雷德克里夫過去一天要抽掉一包菸，被工作人員取名為「哈利菸槍」（Harry Puffer）。

不過，《哈利波特》影迷看到合影都感到興奮，紛紛留言「哈利和馬份永遠都不會像現在這樣，不過還是很棒」、「這畫面真的太美好了，我已經哭了」。日前丹尼爾雷德克里夫參與的舞台劇《The Lifespan of A Fact》在紐約的「Studio 54」劇院演出，湯姆費爾頓也特別到場力挺。