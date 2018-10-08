川普推文：期待第二次川金會

2018-10-08 03:36

〔中央社〕美國總統川普今天推文表示，國務卿蓬佩奧和北韓領導人金正恩會面，就新加坡「川金會」達成的協議取得進展，他期待在不遠的將來和金正恩再次見面。

川普稍早透過推特提到他期待二度「川金會」，並貼出蓬佩奧當地時間7日與金正恩會談時的照片。

這是蓬佩奧3月以來第4度訪問平壤。他原本計畫8月下旬成行，但川普在最後一刻以非核化問題遲無進展為由，要求蓬佩奧取消行程。

陪同蓬佩奧訪問平壤的一名美國官員今天表示，蓬佩奧這次訪問北韓的成果「超越上次」，達成一些進展，但還須進一步努力，「未來會是一段漫長而艱辛的路」。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，究竟進展為何，北韓在朝向非核化的步驟上，又是否提出哪些具體承諾，官員沒有具體說明。

川普推文時則重述蓬佩奧的說法指出，蓬佩奧和金正恩的會談良好，雙方就新加坡首次「川金會」達成的協議取得進展，他期待在不遠的將來與金正恩再度會面。

蓬佩奧和金正恩這次會談持續約兩小時，包括在平壤的百花園國賓館共進午餐。

蓬佩奧結束平壤的訪問已抵達南韓首爾，他在當地時間8日將前往中國。

美國副總統彭斯日前大動作細數中國以全方位手段，試圖影響美國政治與民主體制，破壞國際規則與秩序，美中關係緊張情勢不斷升高，蓬佩奧在這樣的背景下訪中，格外引發關注。（編輯：嚴思祺）