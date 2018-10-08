中國認了 稱國際刑警組織主席孟宏偉涉違法正接受調查

2018-10-08 01:55

〔編譯魏國金／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會七日深夜二十三時五十二分在其網站上發布消息指出，國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉「涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查」，至於違反什麼法律則無具體說明。

定居法國里昂的國際刑警組織主席孟宏偉，上月二十五日從法國返回中國後即告失蹤，其妻本月五日向法國警方報案，引發全球關注。

孟妻七日接受法國媒體訪問時說，孟宏偉在失蹤前傳送一張刀子的照片給她，此前四分鐘，他傳簡訊要她「等我的電話」，她認為孟宏偉的用意在暗示他陷入危險。