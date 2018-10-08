傳「刀子圖」暗示處境？ 中方證實：孟宏偉涉違法受查

國際刑警組織（Interpol）中國籍主席孟宏偉上月底從法國返回中國後音訊全無，其妻日前向法國報案，引發全球關注。中國官媒8日凌晨證實他因涉嫌違法正在接受調查。（法新社）

2018-10-08 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）中國籍主席孟宏偉上月底從法國返回中國後音訊全無，其妻日前向法國報案，引發全球關注，中國官媒8日凌晨證實他因涉嫌違法接受調查。孟宏偉的妻子表示，孟宏偉在失蹤前，曾發給她一張刀子的圖片。

中國《央視網》8日凌晨指出，據中國中央紀委國家監委網站消息，國際刑警組織中國籍主席、中國公安部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查。

據《美聯社》報導，孟宏偉的妻子Grace Meng週日（7日）首次對此事發聲，她在法國里昂告訴記者，她的丈夫在失去音訊前曾發給她一張刀子的照片，她認為這是丈夫試圖告訴她自己的處境危險。

Grace Meng表示，自9月25日收到這個訊息後，她再也沒有與孟宏偉取得任何聯繫。她表示，他曾發出一條訊息，說「等我的電話」，4分鐘後丈夫傳給她這張圖片。但之後她就再沒收到孟宏偉的消息，也不知道究竟發生了什麼事。

Grace Meng表示，孟宏偉在訪問北歐後返回中國工作，「他的工作很忙」，但「我們每天都有聯繫」。她表示，她不會推測丈夫可能發生了什麼事，當被問及她是否認為孟宏偉被捕，她說，「在中國，發生了什麼事，我無法確定」。