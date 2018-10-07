巴黎公園晚上變「紅燈區」 150名奈國少女被迫拉客

巴黎文森森林公園（Bois de Vincennes）白天為民眾休閒的好地方，近期卻發現晚上淪為賣淫場所。圖為文森森公園白天時，有民眾在散步、野餐。（法新社）

2018-10-07 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎東南部的文森森林公園（Bois de Vincennes），白天是民眾遛狗、休閒活動的好地方，但近期卻發現晚間變成「紅燈區」，出現多名穿著清涼的女子沿路拉客，當地機構發現，約有150名奈及利亞少女淪為性奴，以一次20歐元（約新台幣700元）進行性交易。

綜合外媒報導，1名被迫賣淫的少女納迪奇（Nadège）受訪表示：「她的過去已經毀了自己的未來。」她因為聽信一名女士說：「她將在歐洲擔任服務生，過上更好的生活。」並在當地寺廟許下不能違背的諾言，結果一到法國，納迪奇才發現全是騙局。

這名女士不僅收走納迪奇的護照，也告知她已經欠下約5萬歐元（約新台幣178萬）債務，她只好遵循指示賣淫「達到每天100歐元（約新台幣3500元）的目標」。警方調查發現，約有150名性奴在公園工作，但防不勝防，維持約一天的時間，人口販子又會補上新的人。

當地慈善機構「Les Amis du Bus des Femmes（LABF）」表示，從2015年起有越來越多未成年的奈及利亞人被迫賣淫，近期發現年紀最輕的僅有12歲，但大多數的少女因為深信奈及利亞宗教，不敢違背諾言，也因為無法獲得身分證明，只好繼續賣淫過生活。