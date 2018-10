經濟學人：中國意圖不軌 歐洲開始憂慮

英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事,合成了「蒙娜麗莎的微笑」與中國旗幟與毛裝,主題聚焦中國在歐洲的政治野心。(圖截自《經濟學人》)。

2018-10-07 22:42

〔編譯陳正健/綜合報導〕英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事,合成了「蒙娜麗莎的微笑」與中國旗幟及毛裝,主題聚焦中國在歐洲的政治野心。內文提到,中國將大量資金注入歐盟,歐洲國家已開始憂慮。

《經濟學人》4日在最新一期封面故事,刊出一篇題為〈中國對歐洲意圖不軌,歐洲應該這樣回應〉(China has designs on Europe. Here is how Europe should respond)的文章。

文章指出,中國在歐洲的投資驟增,2016年增至近360億歐元,幾乎是去年總額的兩倍。2017年,中國的全球外商直接投資(FDI)下滑,但在歐洲的投資花費從5分之1,增至4分之1。

整體而言,中資使雙方都更為富有。然而,中國也使用其財務實力,購買在歐洲的政治影響力。例如,捷克總統齊曼(Milos Zeman)就希望該國成為中國在歐洲的「不沉航母」。

去年,捷克曾在聯合國的論壇上,阻止歐盟批評中國的人權紀錄。另外,希臘與匈牙利也在南海主權議題,阻止歐盟支持反對中國的法律裁決。

文章最後警告,隨著中國崛起,中資對歐洲的利益只會增加,但歐洲若為世界最強大的威權政體中國所弱化及分裂,其問題惡化將超越歐盟國界。歐洲不應讓此發生。