經濟學人：中國意圖不軌 歐洲開始憂慮

英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事，合成了「蒙娜麗莎的微笑」與中國旗幟與毛裝，主題聚焦中國在歐洲的政治野心。（圖截自《經濟學人》）。

2018-10-07 22:42

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事，合成了「蒙娜麗莎的微笑」與中國旗幟及毛裝，主題聚焦中國在歐洲的政治野心。內文提到，中國將大量資金注入歐盟，歐洲國家已開始憂慮。

《經濟學人》4日在最新一期封面故事，刊出一篇題為〈中國對歐洲意圖不軌，歐洲應該這樣回應〉（China has designs on Europe. Here is how Europe should respond）的文章。

文章指出，中國在歐洲的投資驟增，2016年增至近360億歐元，幾乎是去年總額的兩倍。2017年，中國的全球外商直接投資（FDI）下滑，但在歐洲的投資花費從5分之1，增至4分之1。

整體而言，中資使雙方都更為富有。然而，中國也使用其財務實力，購買在歐洲的政治影響力。例如，捷克總統齊曼（Milos Zeman）就希望該國成為中國在歐洲的「不沉航母」。

去年，捷克曾在聯合國的論壇上，阻止歐盟批評中國的人權紀錄。另外，希臘與匈牙利也在南海主權議題，阻止歐盟支持反對中國的法律裁決。

文章最後警告，隨著中國崛起，中資對歐洲的利益只會增加，但歐洲若為世界最強大的威權政體中國所弱化及分裂，其問題惡化將超越歐盟國界。歐洲不應讓此發生。