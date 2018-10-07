家人催促整理衣櫃 他意外翻到中5千多萬的樂透彩券！

德桑提斯在衣櫃中的舊夾克中翻到自己去年底買的樂透，發現自己中了175萬美元。（圖擷取自Loto-Quebec）

2018-10-07 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名男子因為衣櫃太亂，家人看不下去催促著他趕緊整理。沒想到整理衣櫃時在一件舊夾克的外套裡找到一張10個月前買的樂透，還發現自己中了175萬美元（約5440萬元新台幣），讓他又驚又喜。

根據外媒報導，住在加拿大蒙特婁的德桑提斯（Gregorio De Santis）表示，姐姐前幾天就一直催他要快點整理衣櫥，把堆積如山的衣服折整齊，並打算把舊的衣物捐出去。但也因為這樣，德桑提斯在一件舊夾克的口袋內層翻出這張自己在2017年12月買的一張樂透彩券，他還好奇的去查號碼，起初以為只中了1750元美金（約台幣5萬4千元），沒想到去兌獎後，獎金竟然是翻1千倍的175萬美元。兌獎方魁北克樂透（Loto-Quebec）還描述當時德桑提斯聽到獎金數字當下的神情，形容看起來高興到心臟快停止！

在去年12月買下的這張彩券，兌獎期限是1年，還好德桑提斯在過期前2個月發現這張，否則就錯過了這樣的好運。而德桑提斯表示非常感謝姐姐一直催促他快整理衣櫃，「如果不是她，我永遠都不會去整理衣櫃。」德桑提斯表示他會用這一筆錢帶姪子去看幾場他喜歡的冰球比賽，並將這些錢存下來好好規劃自己的退休生活。