威懾中俄？ 美軍B-2轟炸機 首次常態化部署夏威夷

美國印太司令部宣布，已完成B-2隱形戰略轟炸機在夏威夷的首次常態化部署。（路透）

2018-10-07 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕威懾中俄？美國印太司令部宣布，已完成B-2隱形戰略轟炸機在夏威夷的首次常態化部署，並稱此舉將對確保印太地區的自由與開放發揮重要作用。

《美國之音》報導，美軍為應對亞太地區越來越大的安全挑戰，近年經常以輪調方式將B-2戰略轟炸機派駐關島。這次部署在夏威夷珍珠港美軍聯合軍事基地，是B-2轟炸機首次在印太地區常態化部署。

美軍4日發布的新聞稿指出，作為美軍戰略司令部展開的轟炸機特遣部隊部署的一部分，空軍3架B-2轟炸機和200名空軍人員今年8月至9月間在夏威夷和印太其他地區進行數百次的飛行訓練，包括與F-22隱形戰鬥機的伴飛、武器裝載和熱機加油訓練。

報導指出，B-2「幽靈」戰略轟炸機是美軍最先進的遠程轟炸機，中間可不需加油飛行近7000英里（約1.12萬公里），主要基地位為密蘇里州的懷特曼空軍基地。

美國海軍陸戰隊8架V-22魚鷹式傾轉旋翼機，上週剛完成跨太平洋5300海里（約9800公里）的遠程飛行。有分析指出，這對於應對南海潛在軍事衝突具有重要的戰術意義。

專家指出，美軍正分散在太平洋地區的軍事資源，以減少受到中國攻擊的風險，但若南海發生衝突，美軍仍然需要迅速從不同地方調派資源，因此B-2戰略轟炸機和MV-22型魚鷹傾轉旋翼機的遠程飛行能力非常重要。