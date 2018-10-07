台灣鑑定師5500萬天價標到錦鯉王 外傳與馬雲有關

2018-10-07 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕許多文人雅士對錦鯉情有獨鍾，更有不少大老闆、資本家為了要擁有一隻好錦鯉，願意砸重金。日前有人在日本廣島的錦鯉競標上喊出跌破眾人眼鏡的2億300萬日圓（約5570萬元新台幣），直接擊退在場多名競標者，標下世界錦鯉之王「S傳說」（S Legend）。而這名出價競標的人是來自台灣的錦鯉鑑定師鍾瑩瑩，外傳背後的金主來頭可不小。

綜合媒體報導，本月4日在廣島的阪井養魚場舉行這場「S傳說」競標，這尾今年9歲，身長101公分的錦鯉因為連拿兩屆日本大賽冠軍身價暴漲，不少收藏家砸錢要上門收購，起碼1億日圓（約2743萬元新台幣）起跳。但是因為養殖場擺平不了各方強烈的購買意願，遂決定舉辦競標，出價最高者得標。沒想到來自台灣的錦鯉鑑定師、華錦顧問董事長鍾瑩瑩喊出天價標得，擊退多名日本代理。

鍾瑩瑩接受《蘋果》訪問時表示，錦鯉就像是「把錢丟水裡的消費型藝術品」，不少對牠有興趣的人就是喜歡牠優雅嫻靜的姿態，加上游動時的色彩線條讓觀賞者看了十分心怡，不少企業家、資本家都將其當作是雅興交流的媒介。而鍾瑩瑩也透露，她受到收藏家委託去競標，對方要求務必要標到，即便破2億日圓也在所不惜。

而外界有消息傳這背後金主不惜砸重金也要標到「S傳說」，其實是要送給阿里巴巴董事長馬雲當退休禮物。對此，鍾瑩瑩曖昧表示買家十分低調，「明年2月就知道了。」

這項競標引起日本熱議，外媒也報導起鍾瑩瑩開出天價就為了標到這條錦鯉。而鍾瑩瑩得標的消息傳出後，不少錦鯉愛好者湧進她的臉書讚她是「台灣之光」，表示這次得標也可以看出國際上對台灣在鑑定、養殖等技術予以肯定。