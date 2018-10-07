「他」旋風訪問北韓 推特透露：取得「川金會」進展

美國國務卿龐皮歐（右）與北韓領導人金正恩（左）會面時合影。（圖擷取自龐皮歐推特）

2018-10-07 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（7）日旋風訪問北韓，於上午抵達平壤並與領導人金正恩會面後，於下午搭機抵達南韓，龐皮歐在推特中對此指出，此次見面為6月12日「川金會」談妥之事項取得進展。

龐皮歐下午4點20分在推特中貼出自己與金正恩的走路合照，並在推文中提到「這趟平壤行見到金主席，我們繼續為當時在新加坡『川金會』達成的協議取得新進展，感謝接待」；龐皮歐目前已在南韓境內，預計明日訪中國。

《韓聯社》指出，距離龐皮歐上次造訪北韓也只過了約3個月，龐皮歐與金正恩應藉此次會面討論新加坡「川金會」中提到的放棄核武、終戰宣言與第2次川金會等事項，龐皮歐也會對南韓透露與今正恩的談話內容，同時拜會南韓總統文在寅，並與南韓外交部長康京和共進晚餐。

龐皮歐推特全文