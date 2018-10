「他」旋風訪問北韓 推特透露：取得「川金會」進展

2018-10-07 18:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)今(7)日旋風訪問北韓,於上午抵達平壤並與領導人金正恩會面後,於下午搭機抵達南韓,龐皮歐在推特中對此指出,此次見面為6月12日「川金會」談妥之事項取得進展。

龐皮歐下午4點20分在推特中貼出自己與金正恩的走路合照,並在推文中提到「這趟平壤行見到金主席,我們繼續為當時在新加坡『川金會』達成的協議取得新進展,感謝接待」;龐皮歐目前已在南韓境內,預計明日訪中國。

《韓聯社》指出,距離龐皮歐上次造訪北韓也只過了約3個月,龐皮歐與金正恩應藉此次會面討論新加坡「川金會」中提到的放棄核武、終戰宣言與第2次川金會等事項,龐皮歐也會對南韓透露與今正恩的談話內容,同時拜會南韓總統文在寅,並與南韓外交部長康京和共進晚餐。

龐皮歐推特全文

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw