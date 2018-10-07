印尼強震海嘯已致1763死 約5000人下落不明

蘇拉威西島強震發生一週後，已知罹難人數已上升至1763人。圖為帕盧的重災區巴拉羅亞（Balaroa）。（歐新社）

2018-10-07 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島9月28日發生規模7.5強震並引發6公尺高海嘯，造成帕盧（Palu）等地災情嚴重，當局今（7）日公布最新死亡人數，已上升至1763人，同時還有約5000人下落不明。

綜合外媒報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）今日在雅加達的記者會上表示，蘇拉威西島強震發生一週後，已知罹難人數已上升至1763人。

BNPB還指出，帕盧的2個重災區貝托波（Petobo）和巴拉羅亞（Balaroa），估計約有5000人失蹤，「根據貝托波和巴拉羅亞政府負責人的報告，大約有5000人尚未被發現」。

蘇托波提到，當局難以得知確切數字，因為這2個地區因強震導致土壤液化，大量房屋被化為液體的土地吞噬，難以從土石、瓦礫堆找到屍體。

蘇托波也在記者會上宣布，印尼搜救人員將在10月11日停止尋找受災者遺體，雖然仍可能繼續進行有限的搜索，但會停止投入大量人員和重設備的大規模行動。

蘇托波表示，「沒有被發現的受害者將被宣布為失蹤」。