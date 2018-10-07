美菲日南海聯合軍演 二戰後日裝甲車首登外國領土

日本自衛隊參與美菲「海上戰士合作」聯合軍演，為日本裝甲車2戰後首次登上外國領土。（法新社）

2018-10-07 16:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美、中兩國因南海問題交鋒之際，美國、菲律賓本月2日起在南海舉行「海上戰士合作（Kamandag）」聯合演習，而日本6日亦派出自衛隊參與，雖然僅負責人道救援任務，卻是日本裝甲車在第二次世界大戰以來，首次登上外國領土。

據外電報導，「海上戰士合作」為美菲兩國去年開始實施的聯合軍演，美菲雙方今年分別派出1000及350名士兵參與，值得注意的是，此次演習的地點位在距離黃岩島約250公里的軍事基地進行，黃岩島為菲、中兩國的主權爭議島礁。

外界認為，在中國不斷進行軍事擴張的南海，美菲兩國藉由展現其在離島防衛上的機動性，加強對中國的威懾力。不過，美軍表示，此次演習並非針對任何國家或軍隊，僅是一場有關菲國反恐的演習。

另外，日本此次派出100名自衛隊隊員參與，其中50名隊員在6日穿著迷彩軍服，未持武器尾隨四輛裝甲車自沙灘前進，越過沙地與稀疏林地往內陸移動，拯救扮演傷兵的菲軍與美軍人員。依據演習計畫，美軍陸戰隊與菲國海軍陸戰隊發動兩棲登陸，從恐怖組織手中奪回菲國領土後，小規模的日本自衛隊隨即執行人道救援任務。

日本自衛隊少校井上表示，此次演習是日本1945年二戰後實施和平憲法以來，首次將裝甲車開上外國領土。他強調，日方此次行動不涉軍事，目的是藉此機會提升自衛隊人道救援與賑災訓練的能力。

日本「讀賣新聞」近日報導，除了美日同盟外，日本自衛隊亦與價值觀相近的國家展開軍事上的聯繫，旨在牽制軍事實力不斷增強的中國，包括路上自衛隊9月30日至10月12日期間，在國內靜岡縣、山梨縣等地，首次與英國皇家陸軍進行聯合訓練。