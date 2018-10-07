離地177億公里！航海家2號飛出太陽系 花40年成功「逃家」

無人太空探測器「航海家二號」（Voyager 2），歷經40年的時間終於離開了太陽系。（法新社資料照）

2018-10-07 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）於5日表示，1977年8月發射的無人太空探測器「航海家二號」（Voyager 2），歷經40年的時間終於離開了太陽系，成為繼「航海家一號」（Voyager 1）後第二個飛出太陽系的人造物。航海家二號目前位於離地177億公里的太陽圈，協助科學家調查日鞘。

綜合外媒報導，配備核電池的航海家二號，至今已經飛越木星、土星、天王星與海王星，為地球上的科學家帶回許多珍貴畫面，如1989年8月拍下了天王星的大黑斑，未來將會繼續探勘太陽圈。目前航海家二號距離地球177億公里，位於太陽圈（heliosphere）的最外層的日鞘（heliosheath）。

太陽圈是太空裡的一塊區域，在這個區域裡主要受太陽所支配，地球和其他行星都被包覆在這個蠶繭狀的「泡泡」中，距離則遠超過冥王星之外。電漿自太陽表面噴出後，即成為所謂的「太陽風」，以時速數百萬公里前進，並負責創造與維持這個「泡泡」，並抵擋來自銀河系的氫氣和氦氣等星際物質。