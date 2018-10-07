一念之間？紐時：越戰時美國差點將核彈砸下去！

《紐約時報》解密了美國政府文件，文件指出美軍曾計畫於越戰使用核武，所幸被時任總統阻止。（資料圖 美聯社）

2018-10-07 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕二戰時的兩顆原子彈造成了人類永遠無法抹滅的傷痛，而這樣的悲劇其實差點也出現在越南。美媒《紐約時報》解密了美國政府文件，發現美軍曾計畫於越戰使用核武，所幸被時任總統阻止。

據《紐約時報》報導，「溪生戰役」為越戰中一次大規模戰役，在此戰役中，三個整師規模的越南人民軍部隊猛烈圍攻美軍和越南共和國陸軍駐守的溪生基地，纏鬥77天後越南人民軍才被擊退。而當時的駐越美軍最高指揮官威廉．魏摩蘭（William Westmoreland）獲得美國太平洋司令同意，意圖秘密將核武移至越南，只要美國的戰線陷入崩潰邊緣，核武就會被投下。

然而，據當時白宮高官的證詞，事前察覺此計畫的總統國家安全事務助理沃爾特．羅斯托（Walt W. Rostow）警告了時任美國總統林登．詹森（Lyndon Johnson），在配備核武前及時阻止，並變更了作戰計畫。

白宮高官也指出，詹森害怕的是「更廣泛的戰爭」，如同中國介入韓戰一樣。高官也指出：「詹森他很敬佩該名將軍，但他永遠不會完全信任他」。