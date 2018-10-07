別再「紅髮歧視」！ 數百紅髮人遊行訴委屈

昨數百名紅髮人參加年度舉行的「Ginger Pride」，訴求望大眾不要再歧視「紅髮」。（圖擷自YOUTUBE）

2018-10-07 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕昨日數百名紅髮人湧入澳洲昆士蘭州的陽光海岸，參加年度舉行的「Ginger Pride」，該遊行訴求望大眾不要再歧視「紅髮」，因為紅髮被歧視的狀況並不亞於其他霸凌狀況。

綜合外媒報導，紅髮人在國外被稱為「ginger」，直譯意思是「生薑」，但也有不友善的人將其稱為「ranga」紅毛猩猩和「carrot top」胡蘿蔔頭，一名紅髮女子雷貝卡（Rebecca Allanson）表示，被這樣戲稱非常不受尊重，而且相當令人沮喪。

《澳洲新聞》報導，雖然「Ginger Pride」是一場遊行派對，民眾可以捐款給基金會來幫助受到歧視的孩童，目的是要讓大眾知道「紅髮歧視」（gingerism）的嚴重性，遊行過程中許多「生薑人」高舉旗幟、身穿寫有訴求的衣服、哼著歌來表達對紅髮的驕傲。

紅髮歧視的問題可能從孩子們的童年就開始，「少數派」的紅髮孩童常被不懂事的孩子們嘲笑，甚至是孤立，在歐洲校園裡，「生薑」學生受到欺負的現象更不少見！

35歲的麥克（Stevie Mac）表示，因為紅髮，他對自己很自卑，直到現在才有足夠的信心去認識異性，更說道：「擁有紅髮的小孩，生長過程都充滿艱辛。」

基金會（The Alannah and Madeline Foundation）的執行長萊斯利（Lesley Podesta）表示，基金會相當關注兒童霸凌狀況，望建立一個更安全的社會，並說：「願紅髮與你在一起。」

據了解，紅髮是由於MC1R基因發生突變所產生，需父母皆有MC1R這個「隱性基因」，小孩才有可能會是紅髮。