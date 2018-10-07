惡夢成真！8歲童驚醒大喊「我要死了！」數週後跟妹妹一被燒死

米歇爾去年底在一場縱火案中失去了4個孩子，自己也受到75%燒燙傷，近日米歇爾的家人透露，其中一名被燒死的孩子，在事發前就曾夢見被燒死的景象；此為示意圖，與本事件無關。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

2018-10-07 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名36歲的婦人米歇爾（Michelle Pearson）去年底在一場縱火案中失去了4個孩子，自己也受到75%燒燙傷，近日米歇爾的家人透露，其中一名被燒死的孩子，在事發前就曾夢見被燒死的景象。

綜合媒體報導，去年12月11日晚上，當米歇爾和6個孩子都入睡時，突然有2名男子朝他們家扔2個汽油彈，孩子們當時都已陷入昏迷，米歇爾奮力抱起孩子衝到屋外，再進入火場拯救其他孩子，但無奈能力有限，最後只有2名孩子活了下來，4名孩子不幸葬生火海，米歇爾自己也受到75%燒燙傷，昏迷了5個月，醒來後得知噩耗悲痛不已，至今還在醫院治療中。

米歇爾的妹妹莎拉（Sarah）日前在接受傑瑞米·凱爾秀（The Jeremy Kyle Show）的訪問時透露，其中一個不幸葬身火海的孩子、8歲的男童布蘭登（Brandon），在事發前幾週，就曾做惡夢預言這場悲劇，有天布蘭登驚醒，不斷大叫、呼喊著「媽媽，我要死了」，害怕地訴說夢境中的情景，在睡覺中突然著火的景象深植布蘭登的心中，醒來後不斷詢問，「我們會死嗎？」當時米歇爾安慰兒子只是場夢，未料幾週後就真的發生了。

2名縱火男子為23歲的博蘭德（Bolland）、26歲的沃勒爾（Worrall），他們是米歇爾兒子的朋友，米歇爾曾試著幫助過他們，沒想到因為米歇爾幫不上忙，他們就恩將仇報，砸碎米歇爾家的窗戶、丟汽油彈縱火，2名男子犯案後被逮捕，依謀殺罪嫌被判無期徒刑。