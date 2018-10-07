芝加哥槍械暴力嚴重！ 今年已有2303人遭槍傷

2018-10-07 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕芝加哥位於美國中西部、北美的中心地帶，是許多遊客心中的旅遊熱門城市，有著別名「風城」，雖然風景優美，但治安問題一直是遊客心中的隱憂，據《芝加哥論壇報》的統計數據，今年已有2303人在芝加哥受到槍傷，令人震驚美麗的城市也有黑暗的一面。

綜合外媒報導，2017年有超過5500萬人次造訪芝加哥，從航班量來看，造訪遊客多數來自澳洲，其次為雪梨和墨爾本，越來越多人到芝加哥旅遊，但該國的槍傷人數卻始終居高不下，當地居民皮特曼（Carlil Pittman）表示，芝加哥是美國最危險的城市之一，有些青少年為了保護自身安全而帶槍上學，他更說道：「芝加哥有兩面，大眾認知到的是知名旅遊景點，但另外一面，不少人每天都受到槍械暴力的威脅。」

《芝加哥論壇報》統計資料顯示，2018年槍擊受害者集中在芝加哥的南方和西方；自2015年以來，每年在芝加哥受到槍傷的人數都在2000人以上，2016年更衝到3281人，其中又以夏季最為猖狂，犯案時間在傍晚和深夜為最高峰。

《澳洲新聞》報導，這週末美國聯邦調查局（FBI）發布了新的統計數據，表示芝加哥的狀況還好，巴爾的摩去年發生342起兇殺案，發生機率達到每10萬人中有56人會遭遇到，危險度遠高於美國其他任何一個大都市。