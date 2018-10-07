網上自學高階數學 15歲數學天才獲牛津大學破格錄取

15歲的數學天少何子駿，獲英國牛津大學破格錄取。（香港《星島日報》）

2018-10-07 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕又有一位神童出現，香港15歲少年何子駿，在英國高級程度會考（GCE A Level）中，數學、純粹數學、化學及物理四科、均取得A*成績，已經在上個月到牛津大學數學系就謮，他預定以4年時間完成學士及碩士課程。

《星島日報》報導，何子駿是從小學開始就是特別喜歡數學，數學成績特別好，小四時已修讀中一級數學課程，期後更兩度跳級，12歲時就應考中學文憑試的數學科必修部分，更考獲5**，並修讀學校的GCE A-Level課程，其間亦參加多個奧數比數，更取得佳績；他是以自學方式修讀高階數學，在網上尋找資料及課程內容，去年報考英國高考的數學及純粹數學兩科，考獲A*，獲牛津大學有條件取錄。

但他只有15歲，不符合英國海外生升讀條件的16歲門檻，最後，牛津大學還是突破英國規定，破格錄取他，已在上個月赴英人學，他表示，將以4年時間完成學士及碩士課程，未來可投身成為精算師或從事創意科技業。

但牛津的學費每年約2.5萬英鎊（約百萬台幣）相當昴貴，他險些無法就讀，後來獲得香港卓越獎學金，剛好協助他可以順利進入學校就讀。