老伴走丟爺爺紅眼眶求警 找到後嘴上嘮叨緊牽她的手

2018-10-06 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名高齡82歲的老婦日前出門散步，但是卻不小心迷了路，老伴在家遲遲不見老婆回來，急得出門尋找，但卻沒有結果，一度紅了眼眶哽咽。所幸在員警的幫助下，老翁成功找回老婆，當下老翁緊牽著老婆，雖然嘴上頻念叨要她不要亂跑，但是濃濃愛意卻怎麼也藏不住，這一幕也讓不少網友直呼好羨慕。

根據「梨視頻」報導，重慶這名83歲的老翁在本月3日，在家裡等著82歲的另一半出門散步回來，但是眼見時間一分一秒過去，老伴卻沒回家，老翁開始擔心，便出門到處尋找，但怎麼也找不到，讓他著急得紅了眼眶，並求助警方。

還好有員警協助，找到老翁掛念的老伴。影片中，已經滿頭白髮，拄著拐杖的老婦步履緩慢，行動看得出來有些不便，只見老翁緊緊牽著老伴的手，一點也沒有不耐煩的感覺，攙扶著她一步一步上階梯，滿滿的疼愛，且向警方表達感謝，員警則是在旁邊幫忙，並表示人有找到就好。老翁還對老伴嘮叨著：「（妳）不要跑嘛」，嘴上雖然這樣說，但是心中擔憂的大石頭落下，最後還很開心再次的感謝員警幫忙找到自己心愛的老婆。

網友看了直呼好羨慕這對老夫老妻的好感情，「每次看到這種都熱淚盈眶，好和諧」、「我不羡慕大街上手把手的情侶，我只羡慕你們，願老人平安健康」、「好羡慕，互相扶持，白頭到老」。