小鳥瘋狂「自殺式攻擊」撞車窗 竟是因為「喝醉了」…

美國明尼蘇達州的吉爾伯特小鎮最近傳出多起小鳥衝撞擋風玻璃事件，引起當地居民高度恐慌。（歐新社）

2018-10-06 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州的吉爾伯特（Gilbert）小鎮，最近發生多起小鳥撞車窗及家門前突然出現鳥屍的事件，居民人心惶惶，一名女子分享在臉書，得到不少親朋好友的熱烈迴響，甚至有一則留言提到「這星期我已經撞死第7隻鳥了」，沒想到經警方調查後，發現這群鳥其實是「喝醉了」。

據《CNN》報導，事件在小鎮擴散後，讓當地居民懷疑是否為某種傳染病或天災正在發生，而警方知情後展開調查，竟得出鳥群「喝醉」的真相！由於天氣影響，明州提前降溫下早霜，讓漿果發酵產生酒精，被還沒南下的鳥群們吞下肚，如果當中有特別「年輕」的小鳥，牠們就會因為肝臟尚未發育完全，以致喝醉。

警方請居民不必恐慌，那些在家門口失去意識的小鳥只是「醉倒了」，只要靜靜等牠們清醒即可。而事後在聲明中，警方甚至開玩笑地說，「如果有以下情況，如糊塗塌客莫名把史努比從狗屋推落、和貓咪吵架，或者大鳥在路上騎機車等狀況發生，還是很歡迎你打電話來。」

美國威斯康辛大學森林與野生動物生態系副教授皮金（Anna Pidgeon）指出，此事並不罕見，特別是在冬末早春時節更容易發生，但喝醉對鳥類來說很危險，「牠們會失去協調性，也會失去逃避掠食者的天生能力，在飛行時作出糟糕的判斷。」她呼籲，居民如果見到「醉鳥」，可以把牠們放到一個安全的箱子裡，直到小鳥恢復意識。

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