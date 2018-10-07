義教授稱「物理學是男人發明的」 逾千科學家痛批歧視

義大利物理學教授史楚米亞上月底在歐洲核子研究組織演講（CERN）時，說物理學是「男人發明、建造的」，引起許多不滿。圖為歐洲核子研究組織內部照片。（法新社檔案照）

2018-10-07 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕義大利物理學教授史楚米亞（Alessandro Strumia）上月底在歐洲核子研究組織演講（CERN）時，說物理學是「男人發明、建造的」，引起許多不滿，今日有超過1600名科學家連署抗議史楚米亞的歧視性發言。

綜合外電報導，義大利比薩大學（Pisa University）教授史楚米亞9月28日在歐洲核子研究組織演講時，聲稱物理學是「男人發明、建造的」（invented and built by men），並用圖表分析指出，女性在物理學上本來就難以表現得像男性一樣好，許多男物理學家的工作機會都被一些表現不佳的女性瓜分，男性才是性別歧視的受害者。

今日有超過1600名科學家連署駁斥史楚米亞的說法，聲明物理學像藝術、文學、音樂一樣，是屬於全人類的智慧結晶，「我們應該努力確保每個人都有公平的機會可以成為科學家」。聲明中也抨擊史楚米亞演講中提出的科學案例並不健全，「史楚米亞不是這個領域（性別領域）的專家，他濫用了他在物理學的權威性」，「在他薄弱的科學證據之後，是顯而易見的歧視與人身攻擊」。

歐洲核子研究組織本週一（1日）也表示，史楚米亞的說法「令人難以接受」，違背了組織的行為準則，對史楚米亞做出停職處分。