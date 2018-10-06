中國土豪炫富見一面給450萬 女神狠打臉「不只那個價」

土豪砸錢尋人，揚言見到面先給100萬人民幣，遭女神回嗆。（圖擷取自微博）

2018-10-06 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省一名土豪在上月出遊時，遇到一名女子之後一見鍾情，認定對方就是自己的「真命天女」。為了再見到對方一面，這名土豪還砸錢買廣告看版尋人，還表示只要見到一面就給100萬元人民幣（約新台幣450萬元），而他也成功釣出本尊，但是女神狠狠打槍，回嗆「我的身價可不止100萬」！

根據中媒報導，湖北省武漢市這名24歲的鄭姓土豪在上月23日遊蔡甸區的百合花海，看到一名女子的背影，心中小鹿亂撞，還偷偷拿手機拍下來。沒想到之後幾天鄭男對女神念念不忘，最後聽朋友的建議，砸下15萬元人民幣（約68萬元新台幣）在當地各黃金路段的廣告看版，刊登尋人啟事，還附上他當天在花海中拍下的女神背影，並表示「見面打款100萬」，還放上5張房地產證證明財力豐厚，囂張的對女方求婚「憑我這條件，就問妳嫁不嫁」，企圖用金錢買下芳心。

而鄭男確實也成功吊出女神本人，原來她是當地小有名氣的網紅女主播。但是她卻狠狠打槍土豪，砸錢登廣告回擊，貼上10套房屋的證明和自己坐在豪車的照片，霸氣回嗆鄭男：「To：要見面打款100萬的那位先生，我的身價可不止100萬。謝謝你，一百萬可以捐哦」。

該名女神表示自己沒有見過鄭男，自己是透過朋友才知道這件事。因為她不滿鄭男這種炫富想釣女孩子的男人，批評她「不懂得尊重女性」，才想要反擊，並要該男子把100萬捐給有需要的人。