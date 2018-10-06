超猛！沒錢沒房「山洞人」 他照樣睡了10多個正妹

泰國「山洞人」羅西里沒錢沒房，卻能邂逅10多名外國正妹。（圖擷自羅西里臉書）

2018-10-06 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕誰說高富帥才把的到妹？泰國一名自稱是「山洞人」的48歲男子羅西里（Jatuphum Losiri），沒車也沒房，卻能把到很多正妹，甚至還和10多名外國正妹發生性關係，他還自豪雖然自己沒錢沒房，但仍可以吸引不少女背包客到他的山洞裡「作客」。

綜合外媒報導，羅西里在2日於臉書上傳自己把妹的「豐功偉業」，表示自己在山洞外的雜貨店遇到一位正妹，搭訕後就邀請她到山洞裡睡覺，甚至還PO出一系列正妹裸睡、和外國女子的合照與影片，引發泰國網友熱烈討論。羅西里自豪的說，雖然自己沒錢也沒房，但還是有很多女性背包客想到他的山洞裡「作客」。

羅西里文情並茂的把妹文章也讓網友佩服不已，像他近日有篇遇見一名俄羅斯正妹的臉書PO文就寫著，「我曾經對她說，你打動了我，我本來騎著機車回家，因為看到了你，你的美麗，讓我又折返回來，我必須和你說說話，再找尋你那更深處的美麗。」

然而人怕出名豬怕肥，羅西里的「把妹事蹟」也驚動警方介入調查，但警方調查後則表示，羅西里的行為並沒有違法，羅西里也強調，他沒有強迫這些正妹，一切都是她們心甘情願來到山洞裡，還說「我快樂，她們也很快樂！」

警方也指出，羅西里是曼谷人，畢業於席帕功大學（Silpakorn University），學歷看起來不差，之後會調查他居住的山洞是否有符合法律規定。