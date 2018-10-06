沙國王儲不鳥川普 拒絕增加石油供應抑制油價

2018-10-06 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕國際油價不斷飆升，本週油價更是飆升到近4年來最高。美國總統川普在臉書、推特上頻頻呼籲石油輸出國家組織（OPEC）和沙烏地阿拉伯增加石油的供應量以抑制油價，但是沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼王子（Prince Mohammad bin Salman）日前對川普的要求公開表示拒絕。

根據外媒《富比世》報導，這個禮拜的國際油價飆到4年以來最高，川普自知最近的油價飆升與美國對伊朗的制裁脫不了關係，而他多次在公開場合以及自己的推特等社群媒體上要求OPEC及沙烏地阿拉伯增加石油供應量，尤其是沙烏地阿拉。 因為在川普眼中看來，與伊朗在中東地區素有嫌隙的沙國而言，是完全支持美對伊朗的制裁動作，而沙國也應該增加產能以確保美國民眾不用承擔油價狂漲的壓力。

而事實上沙國的石油部長法利赫（Khalid al Falih）原本也努力向美國保證該國會增加供應，但他表示，過去3個月以來是因為有投機客炒作油價，致使過去3個月的國際油價上升9%，不是因為供應量不足致使油價上升。而川普顯然對這個回答不是很滿意，他在本月3日一場密西西比州的競選集會上對沙國放話，表示美國一直以來都在保護沙國，要是沒有美國，沙國國王早就不在他現在的位置上了。

之後沙國王儲薩爾曼王子接受了彭博社（Bloomberg）訪問，指出美國對OPEC國家施壓補足制裁伊朗後缺的產油量，他們都做到了，但是他們一致認為上個月的飆漲不是伊朗受制裁的問題，而是因為墨西哥、加拿大、委內瑞拉等國調高石油售價。因此薩爾曼王子表示拒絕美國這次的要求。