日本直擊！築地市場營業83年今天熄燈 11日豐洲市場見

2018-10-06 18:20

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕有「日本廚房」之稱的東京築地市場6日吹響熄燈號，結束了83年的歷史。8000多家批發商與攤商大部分將遷至新完工的豐洲市場並於11日起重新營業，許多攤商抱著期待與不安的矛盾的心情做最後的整理，為了目送平成最後一年的「築地全町大搬家」，市場內外從今天凌晨起就擠滿了來自各國的觀光客。

築地市場全名為「東京都中央批發市場」，在1935年開幕，每日的水產品交易量達1500公噸，80年代高峰期日均交易量甚至達2800公噸，佔日本國內批發量的四分之一。「築地市場」已成為日本水產品的一種名牌，每年年初的鮪魚首拍更能代表日本的景氣，黑鮪的首拍價曾創下一尾1.5億圓（約合台幣4100萬元）的天價，由於名聲遠播，這裡更成為外國旅客必訪的觀光勝地。

今天清晨5點半進行最後一次漁貨拍賣，「築地魚市場」社長吉田猛代表致詞，感謝大家對築地的愛護，也希望能將築地的買氣繼續帶到豐洲新市場，在吹響熄燈號之前，今天來自青森大間重約162公斤的黑鮪，拍出了438.5萬圓（約合台幣120萬元）最高價。

有83年歷史的築地市場因為腹地狹小再加上年久失修，已無法容納每天進出的大量人潮，東京都早在50年即有意改建或遷移，但真正敲定遷移是在2001年石原慎太郎擔任知事的時代，但豐洲新市場的興建也不太順利，過程中有半數的攤商反對搬遷，完工後又被發現地下土壤污染，原定2016年年底遷移又被同年當選知事的小池百合子喊卡，經過兩年的除污及改善，終於確定在今年10月遷移。豐洲批發市場將於11日開市，餐飲店和物產店等則於13日起開放觀光客利用。

築地市場原址將於本月內進行拆除，暫時將做為2020年東奧的車輛轉運據點，未來將如何運用將由學者專家討論之後決定，至於附近的商店街仍將以「築地場外市場」繼續營業。

迎接最後一天營業，場外今天擠滿了來自各國的觀光客，大家拿著手機或相機拍照，場外小吃店有些已提早結束營業，營業中的店鋪幾乎每家都大排長龍，日本刀具店「正本」的店員忙著幫客人磨刀、柴魚乾貨店「和田久」的老闆和田昇三則在門口請大家試吃柴魚、壽司店「弁富」座無虛席，老闆說他一早就已謝絕了50位客人、不到10點半壽司店「市場鮨」的老闆也收起了暖簾。

這些店都要跟著搬去新市場，店主們異口同聲說有期待也有不安，擔心買氣中斷，一聽到是台灣來的媒體，他們也忙著宣傳，希望台灣旅客能繼續捧場。