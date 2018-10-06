解決食物浪費！英國麵包店創意推出「廢麵包」

倫敦Gail's麵包店推出「廢麵包」，欲解決食物浪費問題。（圖擷取自臉書）

2018-10-06 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕為解決食物浪費問題，倫敦北區一間「Gail's」連鎖麵包店將賣剩的麵包製成特別的「廢麵包」（waste bread），每個口味都稍有不同，預計在11日推出。

據《衛報》報導，基於英國平均每天有2400萬片麵包被丟棄，負責開發Gail's新商品的烘焙師巴杜（Roz Bado）因此想到一個兼具創意和環保的發想，她在老麵製成的麵糰中，加入自己獨創的「麵包粥」（bread porridge）原料，即是把賣剩下來的麵包用機器切碎，再把麵包屑做成「粥狀」，最後加進麵糰裡。

報導指出，在一個重達750公克的新商品麵包中，約有三分之一是那些被剩下來的麵包，巴杜預測，只要每天烘焙出100個，就能節省10公斤被浪費的麵包。她表示，「雖然有人覺得廢麵包這個名字很奇怪，但我們認為應該要對顧客誠實。」

據了解，由於每天剩下來的麵包不同，因次每個廢麵包的口味也各有別，而Gail's的第一批100個廢麵包將於11日清晨出爐，先在10個點販賣，之後再擴展至全倫敦和英格蘭東南區的43間連鎖麵包店，初日優惠一個售價3.7英鎊（約新台幣150元），原價4.2英鎊（約新台幣170元）。