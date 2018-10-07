超邊緣「盆栽人」8年來縮角落 清掃員看不下去替它換裝

「盆栽人」原為2010年，千葉尚實配合商店街工會及市美術館舉辦的活動所創。（圖擷取自Twitter）

2018-10-07 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本香川縣內的丸龜町商店街，有一尊孤僻的「盆栽人」坐在角落，不過身上的服裝竟會隨不同季節、節日「變身」，創作者千葉尚實雖感到意外，卻也相當感動，表示「那孩子已經脫離我的雙手了。要是能受到街上民眾的喜愛，那我就滿足了。」

據《朝日新聞》報導，「盆栽人」原為2010年，千葉尚實配合商店街工會及市美術館舉辦的活動所創，當時活動標榜用藝術點綴商店街，活動結束後，千葉大方捐出5尊中的其中1尊，放在町營北停車場的角落。

8年來，50公分高的「盆栽人」，從白皙的陶瓷漸漸蒙上灰，到青苔爬上臉，路過的人都對它發表感嘆「好詭異」、「感覺好孤單」。停車場清掃員玉崎和宏看不下去，便著手替它變裝。約2年前開始，玉崎就會從家裡帶一些布料或飾品為盆栽人打扮。

現在盆栽人還被路人畫上眉毛，腳也被油漆上了「一雙鞋」，每到節日如新年，它就會著羽織和服，身上也圍繞注連繩；兒童節則會戴上盔甲、手持鯉魚旗；入冬後，身上的短袖也會變成毛衣、圍巾。現在則穿著可愛的黑色披風，戴著南瓜面具，迎接本月的萬聖節。

千葉直到媒體上門採訪時，才發現自己的作品受到這麼多人照料，雖然得知作品被「點綴」時，不免有些打擊。不過他也立刻轉變心境認為「很開心」、「那孩子已經脫離我的雙手了。要是能受到街上民眾的喜愛，那我就滿足了。」