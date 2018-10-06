中國製驗孕棒會驗錯 英國召回5.8萬件

2018-10-06 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4日指出，一款中國製驗孕棒「Clear & Simple Digital Pregnancy Tests」，其測試結果存有驗錯風險，因此製造商已通報回收全英國5.8萬件產品。

綜合外媒報導，這款由中國廣州萬孚生物技術股份有限公司製造的驗孕棒，宣稱只需5分鐘便可驗得結果，且準確度高達99.9％，但日前卻被發現2017年7月製造、2020年1月9日到期，且產品批號「DM10220170710E」的驗孕棒，存在「驗錯」的風險，目前已被下令召回全英國5.8萬件該批號的產品。

中國廣州萬孚生物技術股份有限公司解釋，上月通報英國的零售商，發現驗孕棒的塑膠外殼及試紙架之間，出現較大空隙，造成部份產品的光程會有所改變，讓測試出來的數字比正常高。

英國國家醫療保健服務（NHS）透露，若用該產品驗出陽性，其結果幾乎可肯定是正確的，但若結果是陰性，則不大可靠；而報導呼籲，使用該產品的用戶，應再嘗試其他驗孕方法，同時把產品交回購買商家。

而英國就有一名33歲的受害女子表示，今年7月與丈夫、兒子花7千英鎊（約新台幣28.8萬元）到美國佛羅里達旅行，但卻因為這款驗孕棒顯示她懷有身孕，而讓她不敢大肆玩樂，結果回程就醫檢查，才發現一切都是「誤會」，讓他們氣憤難平。