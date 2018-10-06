借一本書逾期84年！圖書館員笑「有還總比沒還好」

美國一名婦人84年前借了這本初版的《匙河集》。（圖擷取自「Shreve Memorial Library」臉書）

2018-10-06 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名婦人84年前借了一本詩集，卻遲遲忘記歸還，直到本月1日，她的兒子整理老家後才意外發現這本書，連忙還給圖書館。

《CNN》報導，這名婦人1934年向Shreve Memorial圖書館借了一本《匙河集》（Spoon River Anthology），當時館藏的《匙河集》為1915年的首刷版，這本詩集為美國詩人馬斯特斯（Edgar Lee Masters）所著。婦人還書的期限為當年4月14日，然而她卻遲遲忘記歸還，直到兒子最近整理老家時，才發現這本被遺忘84年的書。

對此圖書館表示，1934年館內規定，逾期罰款以一天5美分計算，估計逾期84年還書的婦人，應積欠超過1500美元的罰款。但由於年代久遠，圖書館選擇不追究，這本《匙河集》的裝訂也變得相當鬆散，圖書館決定不再出借。

《匙河集》每首詩皆以虛構世界的亡魂角度寫成，一名館員嘖嘖稱奇的說，「過了84年，這本書居然會在萬聖節前突然冒出來，真是個令人驚訝的巧合」、「有還書，總比永遠不還來得好！」