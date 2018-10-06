甩尾狂熱分子 在自家鋪賽道飆車

2018-10-06 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭有位日本人照屋武（譯音）因為極度熱愛「甩尾」，乾脆就買下一塊土地，打造自己的賽車跑道。

《紐西蘭先驅報》報導，原住在日本埼玉縣的照屋武在2007時年到紐西蘭念書，之後便定居且工作於當地。有回他的老闆米契爾（Derek Mitchell）邀他到新家慶祝喬遷之喜時，意外發現該屋周遭適合鋪賽道，於是花費37萬紐幣（約新台幣838萬元）買下附近土地，開始實現自己的「甩尾」夢。

照屋武指出，起初請人施工蓋賽道要花超過4萬紐幣（約新台幣91萬元），超過預算，因此自己與一家瀝青供應商合作，再加上自己承擔大部分工程與鄰居幫忙，最後只花逾1.6萬紐幣（約新台幣36萬元）就完工。

他坦言，自從學會開車後便愛上「甩尾」，但日本地價貴且不可能在家鋪賽道飆車，因此很開心能在紐西蘭完成夢想；他也自豪地說：「我想告訴其他人，在自家後院擁有自己的賽道，並非一個遙不可及的夢想。」

照屋武妻子透露，原先不贊成丈夫的想法，但現在不必到公園，就可以陪兩位女兒在這裡玩耍，已漸漸感受到這個「家」的溫暖。

而米契爾也表示，某種程度上，是他鼓勵照屋武逐夢，因為他也非經常在自家賽道上「甩尾」，而且自己一點也不介意這些噪音。

據悉，包括米契爾在內，照屋武住家附近共住了5名熱愛賽車的鄰居。

照屋武賽車影片請見：