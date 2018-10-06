獲CNN評選「最美景點」 日本超美神社為觀光客改名

日本山口縣長門市的「元乃隅稻成神社」被CNN評選為最美景點，明年1月起將縮短名稱為「元乃隅神社」。（圖取自網路）

2018-10-06 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本山口縣長門市海邊斷崖上的「元乃隅稻成神社」，2015年被《CNN》評選為「日本最美的31個景點」，吸引各國觀光人潮。考量神社名稱太長，神社決定自2019年1月起，將名稱縮短為「元乃隅神社」。

《讀賣新聞》報導，元乃隅稻成神社建於1955年，當地人指出，這間神社在祈求良緣、賜子方面都相當靈驗，神社著名特色為123道鳥居，排列起來十分壯觀。

《CNN》在2015年將元乃隅稻成神社列入「日本最美的31個景點」後，瞬間替原本一年僅上千人參拜的神社打開知名度，同年就吸引了7.5萬名遊客到訪。2017年遊客人數更躍升至108.3萬名，2年間的觀光人數約成長14倍。

報導表示，神社主祭人岡村賴樹指出，考量神社原本的名稱太長、不太好記起全名，運用籤文聽取神諭後，遂決定明年1月起，將名稱縮短為「元乃隅神社」，盼能讓各國遊客感到更親近。岡村也強調，即便神社改名，著名的鳥居和靈驗程度都不會改變，歡迎遊客繼續到訪。

值得一提的是，「元乃隅稻成神社」的功德箱設在參道出口大鳥居上方，離地4公尺高，比籃球框還高了快1公尺，被稱作是「日本最難投的功德箱」，因此只要有香客投錢成功，周邊馬上會響起熱烈掌聲。岡村透露，近年到訪的外國遊客數量攀升，神社功德箱內至少有20個國家以上的貨幣。