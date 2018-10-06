疑欲走私市值逾200萬犀牛角 香港海關逮南非旅客

2018-10-06 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港國際機場今（6）日，有海關逮捕一名疑似想走私犀牛角入港的遊客。

綜合港媒報導，海關上午在機場通關處，先截查一名從南非約翰尼斯堡搭機到香港的27歲男旅客，之後再發現其托運的行李箱內，藏有疑似犀牛角的物品，因此當場將他逮捕。

報導指出，這批疑似犀牛角的物品重量達2.9公斤，估計市值約59萬港幣（約新台幣235萬元），目前全案已轉交漁農自然護理署處理。

據悉，根據香港《保護瀕危動植物物種條例》，任何人若非法走私瀕危物種，一經定罪，最高可處1000萬元罰款及10年徒刑。