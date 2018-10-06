瀕危！亞洲獅全球剩600隻 但3週內卻死了23隻

2018-10-06 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕現存獅子除分布在非洲外，亞洲其實也有獅子，但早已被國際自然保護聯盟（IUNC）列為瀕危物種，且僅生存在印度。但印度醫學研究委員會（ICMR）日前發現，過去3週已有23隻亞洲獅死亡，其中有5隻死於會經由接觸傳染的犬瘟熱病毒（CDV），讓亞洲獅保護議題再次浮上檯面。

《路透》報導，現存約600隻的亞洲獅，居住在古茶拉底邦（Gujarat）占地約2200平方公里的吉爾森林國家公園之保護區內，過去在野生動物專家和保育人士呼籲下，2013年印度最高法院下令將部份亞洲獅送至另一個保護區，以防獅群受疾病爆發而群體感染滅絕。

但古茶拉底省卻反對上述裁定結果，並提出一系列原因，包括拆散獅子群對牠們的生活不利；而出生該省的現任印度總理莫迪（Narendra Modi）也曾表示，亞洲獅是「古茶拉底省的驕傲」，不會把獅群該省拆開。

而印度政府任命監督重新安置委員會一員的著名野生動物生物學家切勒姆（Ravi Chellam）則悲痛感嘆，對於政府不履行最高法院命令一點也不意外，但目前已到迫切執行這項命令的時機了，不要每次都事到臨頭時才會大夢初醒。

「目前，我們的重點是拯救獅子。我們正採取一切預防措施，以避免病毒傳播。」

吉爾森林主任管理員瓦沙瓦達（DT Vasavada）今日也回應，因為重新安置一事仍在審理中，他不想做任何評論；然而目前最重要是拯救亞洲獅，我們正採取一切預防措施，以避免病毒傳播。

他補充，現另有至少33隻獅子遭隔離，並正接受病毒檢測。

此外ICMR透露，為控制疫情，已從美國進口300劑犬瘟熱病毒疫苗作為預防措施；且他們建議，為避免亞洲獅滅絕，應將牠們安置在2至3個不同的保護區。