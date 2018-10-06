50年首例！連開16槍擊斃黑人少年 美警謀殺罪成

陪審團5日裁定，范戴克（左）二級謀殺罪成。（路透）

2018-10-06 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥一名白人警察在2014年一項執勤任務中，連開16槍射殺一名持刀的黑人青少年。全案纏訟至今，陪審團5日裁定這名警察二級謀殺罪成，將面臨20年以下刑期，這也是當地50年來首位員警值勤時開槍被判謀殺。

綜合外媒報導，事發於2014年10月20日晚上，17歲的非裔少年麥克當勞（Laquan McDonald）手持刀械與警方對峙，現場多名警員將其團團圍住，等候配有電擊槍的員警前來制服少年。現年40歲的白人警察戴克（Jason Van Dyke）趕到現場後，竟立即掏槍對麥克當勞連續射擊實彈，導致後者當場身亡。

戴克隨後被以相關罪名起訴，辯方律師表示，戴克當下自認生命受到威脅，才會開槍擊斃持刀少年，符合警方用槍時機要件，但此一說法不被以白人為首的陪審團採信，經歷連日審訊後，最終裁定戴克二級謀殺罪成。據悉，針對無過往犯罪紀錄的美國公民，二級謀殺罪的刑期通常少於20年。

事件發生後，控訴警方執法過當的聲浪即在當地掀起漣漪，進而導致芝加哥警方一連串改革，力求改善與非裔及其他少數種族的關係。而辯方律師則對本案結果相當不滿，認為這次判決是當地政客面對民粹的自保之道，未來更將大大增加警方執法難度。