狼性！強國代購團入侵Costco 女無恥撲地霸占商品

美式賣場好市多（Costco）最近在美國上架一款Tommy Hilfiger的外套，只要54.99美元（約新台幣1700元），引發搶購熱潮，結果遭中國代購團盯上。（圖擷取自YouTube）

2018-10-06 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）最近在美國上架一款Tommy Hilfiger的外套，只要54.99美元（約新台幣1700元），引發搶購熱潮，結果遭中國代購團盯上，有中國女子直接將外套丟到地上，再整個人撲倒在地上宣示主權，還洋溢著得意的笑臉，這樣的誇張行徑被其他消費者錄影上傳網路。

綜合媒體報導，這件Tommy Hilfiger的外套在美國引發連日搶購，成為中國代購的必買商品，有目擊者稱「搶瘋了，只要有貨就下手，管他是誰，先搶再說」，這樣的行為引來周圍許多外國人圍觀，而旁邊的中國代購，卻是每人一車的Tommy Hilfiger外套。

對此，美國好市多針對中國代購團的行為，部分門市要求買Tommy Hilfiger外套的消費者，簽署一份協議書，明令購買外套的顧客不能退貨、禁止出口到外國，並且已經將相關規則告知美國政府，但不同門市視情況有不同規範。

有中國網友透露，Tommy Hilfiger這件三合一的外套，原本在美國好市多只要54.99美元（約新台幣1700元），卻在中國微信朋友圈喊到一件800元人民幣（約新台幣3580元），獲利翻倍。還有人說，很多中國代購團都靠此賺了不少。

事實上，這已經不是中國人在好市多首次被爆料的醜聞，之前有中國夫妻的家電用壞，還在網路上PO出炫耀退貨文，另外還有中國大媽被抓包在好市多偷塑膠袋。

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