畫面曝光！遭疑害死中非年輕領袖 3中國人被活活打死

中非共和國4日發生國際事件，3名中國人在該國西南部一處礦區被村民活活打死，其中1名死者死狀相當淒慘。（擷取自推特）

2018-10-06 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕中非共和國4日發生國際事件，3名中國人在該國西南部一處礦區被村民活活打死，另有至少3名中國人受重傷命危，憤怒的居民指控，這群中國人應為當地一名年輕領袖溺斃負責。

綜合《美國之音》、《美聯社》報導，由約莫10名中國人組成的團隊，招募當地一名青年領袖、國民議會第二副議長的親弟弟狄姆霹靂‧納科（Ignace Dimbele-Nakoe）作嚮導，帶領團隊乘船沿卡戴河（Kadei）前往一處金礦遺址。不料船隻在行駛過程意外傾覆，導致這名年輕的嚮導落水失蹤，而他再次出現在人前時，已成了一具冷冰冰的屍體。

報導指出，這群中國人回到村內向警察陳述過程時，被憤怒的村民包圍並用棍棒毆打，有3人當場死亡，另有3名中國人受重傷命危，正在當地一所醫院接受緊急治療。據悉，當暴民動用私刑毆打中國人時，現場只有少數警察，不足以控制群眾。

中非共和國稍早向外媒證實此事件，譴責暴民行為，同時承諾有關人等將受嚴懲。截至今天下午1時止，中國外交部尚未針對這起事件做出回應，由於中國近年致力營造強力保護公民海外權益的形象，中方對此事件的後續作為立即成為各界關注焦點。