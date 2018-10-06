拉攏日本、歐盟抗中國 美擬在貿易談判中再加「毒丸條款」

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）。（路透）

2018-10-06 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前與墨西哥、加拿大談妥「美墨加協定」（USMCA），被視為美國總統川普在貿易上的一大政績，當中最矚目的條款之一，就是加、墨若逕自與「非市場經濟」國家達成貿易協定，美國便可毀約，針對中國意味濃厚，且美不僅拉攏加、墨抗中，現在與日本、歐盟商談貿易協定時，亦可能加入排中條款。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）接受《路透》專訪時表示，美國將持續拉攏盟友，對中國「秀肌肉」，以便讓他們更進一步打開市場，其中一個方式，就是在後續的貿易談判中加入「毒丸條款」。

羅斯談到，「毒丸條款」是一個試著阻止中國把一些走偏門政策合法化的做法。美國目前與日本、歐盟就降低關稅等事由進行貿易談判，要讓美國的貿易赤字進一步降低。若日、歐同樣簽署了「毒丸條款」，代表美國在施壓中國這個全球第二大經濟體上再獲幫手。

羅斯說，有了「美墨加協定」的先例，未來要在其它貿易協定中加入「毒丸條款」就變得容易許多，「大家會知道這將是達成共識的先決條件之一。」

「美墨加協定」規定，美加墨3國若與「非市場經濟」成員展開貿易談判，需提前三個月知會；且若加、墨其中一方與非市場經濟國家達成協議，美國都能撕毀與加、墨的協議，即羅斯口中的「毒丸條款」。