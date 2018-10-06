看不見的黑手在操縱？中媒報導范冰冰 被發現這一點...

范冰冰。（翻攝自微博）

2018-10-06 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰捲入陰陽合約事件，遭軟禁超過4個月，日前調查結果出爐，她面臨追稅、滯納金加罰款共計人民幣8億8994.6萬元，折合新台幣約40億元。奇特的是，多家中國媒體均報導范冰冰案，不過網友發現，各家中媒全部都是把新華社的文章，一字不漏「複製貼上」，幕後似乎有一雙無形黑手在操控。

中國及國際媒體3日當天接連發出范冰冰遭重罰的新聞，有一張圖片則在網路上轉發，圖中可見多家中國媒體都發出「訂閱號」，包括新華網、人民網、澎湃新聞、中國基金報、中國青年網等等，但被發現，這些新聞的內容「完全一致」。

臉書專頁「日人民報」諷刺，「美國有1萬個記者，每天能發佈出萬條不同新聞，但中國有1萬個記者，每天都能發佈出同一條新聞，甚至連標點符號都是一樣的！」許多網友則留言「也太統一了吧」、「只可以出新華社稿，記者不能自己發掘其他內容」、「該來去中國應徵記者」、「你以為這個國家上真的有那麼多媒體做新新聞？其實都是我一個人寫的...」。

《新華社》3日報導，江蘇等地稅務機關調查，范冰冰在電影《大轟炸》劇組拍攝過程中，實際取得片酬3000萬元人民幣（下同），其中1000萬元已申報納稅，其餘2000萬元以拆帳形式隱瞞個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加112萬元，合計730萬元。

依據中國規定，當局向范冰冰及其擔任法定代表人的企業追繳稅款2.55億元，加收滯納金3300萬元；對范冰冰採取拆分合同手段隱瞞真實收入偷逃稅款處以4倍罰款計2.4億元，對其利用工作室帳戶隱匿個人報酬的真實性質偷逃稅款處3倍罰款計2.39億元；對其擔任法定代表人的企業少計收入偷逃稅款處1倍罰款計94.6萬元；對其擔任法定代表人的兩戶企業未代扣代繳個人所得稅，以及非法提供便利協助少繳稅款各處0.5倍罰款，分別計0.51億元、0.65億元。各項共計約人民幣8.83億元。