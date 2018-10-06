傳國際刑警組織主席返中遭調查 家屬在法接受保護

2018-10-06 05:36

〔中央社〕法國警方指出，他們正在調查國際刑警組織（Interpol）中國籍主席孟宏偉失蹤事件，孟宏偉據報返回中國後，遭拘留訊問。

一名知悉這項調查的消息人士告訴法新社，最後見到64歲孟宏偉，是在9月底他離開國際刑警組織位於法國東南部里昂（Lyon）總部之時，他的妻子此後報警說他失蹤。

這名消息人士說：「他不是在（定居的）法國失蹤。」

國際刑警組織推文指出，「我們知道媒體有關國際刑警組織主席孟宏偉據稱失蹤的報導。」「這件事法國和中國相關當局都不能置身事外。」

「國際刑警組織將不會進一步置評。」

香港南華早報引述不具名消息人士報導指出，孟宏偉正在中國接受調查。孟宏偉返抵中國後，立即被帶走接受訊問。

法國內政部對孟宏偉妻子受到未明確的「威脅」表達關切，並表示孟宏偉家屬已在警方保護之下。

曾任中國公安部副部長的孟宏偉，在2016年11月獲選為國際刑警組織主席，是國際刑警組織首位中國籍領導者，他的任期到2020年為止。

批評人士指出，孟宏偉當選國際刑警組織主席，讓北京有機會獲得較多國際協助，以追查包括涉貪官員等據稱的經濟罪犯。

不過國際刑警組織對此否認，表示首長不會對組織日常運作進行干預，這些工作是由國際刑警組織的德國籍秘書長史托克（Juergen Stock）處理。