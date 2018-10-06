讀賣回顧關西機場事件 台灣面臨假新聞危機

2018-10-06 00:22

〔中央社〕日本讀賣新聞回顧關西機場事件，文中指出中國成立「對台工作小組」，為了動搖蔡政府，訂下有組織散布假新聞的方針，以日常生活問題散布假新聞、若成功讓台媒轉載就頒獎金。

讀賣新聞昨天刊登這篇發自台北的報導，文中指出，中國以共產黨中央宣傳部與國家網路信息辦公室為主，成立了「對台工作小組」。為了動搖蔡政府，利用台灣媒體競相爭取網路新聞點閱率、關注吸眼內容的作法，訂下有組織散布假新聞的方針。

讀賣以「假新聞動搖台灣」為標題的這篇報導也列出對照表，整理出台灣最近3件假新聞與真相的對比，一是駐大阪辦事處處長自殺一事，二是假新聞傳播香蕉豐收導致價格暴跌，蕉農大量丟棄香蕉，政府禁止報導棄蕉，結果真相卻是2007年的照片。

三是假新聞傳說，蔡總統搭裝甲車查勘水災之際，下令士兵可隨時射擊，被指把災民當敵人。結果真相是參與救災的士兵或車輛都沒武裝，因災區水患還未退去，所以蔡總統搭乘距地面較高的裝甲車勘災。

報導指出，蔡英文政府在11月地方選舉前將思考加強取締「假新聞」對策，主要是憂心中國習近平政府散播詆毀蔡政府的謠言，影響選情。

行政院長賴清德2日在進行施政報告時強調：「絕不容許任何有組織的外國勢力，透過網路散布假新聞等介入選舉。」賴清德還指示調查當局要盡全力實現公正的選舉，並透露有意修法，防止假新聞散布。

在此之前，蔡總統也多次表明憂心，她說：「這次選舉有很多假新聞，其中也有來自對岸（中國），企圖破壞民眾對我們的信賴，激化選舉。」

報導提到，蔡政府要加強取締假新聞的開端，是9月發生駐大阪辦事處處長自殺一事。受到今年第21號颱風燕子的影響，關西國際機場關閉期間，網路上有流傳說，中國的大阪總領事館安排15輛大巴士進入關西機場，優先救出中國旅客，還有人留言說：「只要台灣人認為自己是中國人的話，就可以搭車。」

這些網路上的留言在社群網站上廣被引用，台灣的駐日機關、外交部飽受批判。後來才知，中國的巴士只到關西機場對岸而已，也沒有「只要台灣人認為自己是中國人」的相關言論，但批評浪聲難以平息，大阪辦事處處長最後選擇自殺。為此，執政黨民進黨陸續表達不滿，認為假新聞逼死了處長。

報導說，蔡政府本來就對搧動詆毀政府的假新聞不斷發生而懷有危機感。行政院5月在官網設立「澄清專區」，反駁假新聞以及反駁或澄清會產生誤解的報導，處理件數已達800件以上。（編輯：林憬屏）