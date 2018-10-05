香港理工大學民主牆被封 學生會絕食抗議

香港理工大學學生會於今（5）日稍早發起絕食抗議，盼爭取學生擁有言論自由的權利。（圖擷取自臉書）

2018-10-05 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學知名「民主牆」，日前為慶祝2014年雨傘革命4週年，該校學生會將其中兩面民主牆改為「連儂牆」，鼓勵學生具學號寫下對民主、自由的呼喊。未料校方卻以違反規定為由，強硬收回，貼上紅紙遮蓋。學生會在多次嘗試溝通未果後，於今（5）日稍早發起絕食抗議，盼爭取學生擁有言論自由的權利。

此前，學生會曾透過「街站」、連署，甚至直衝高層辦公室抗議，向校方表明「學生會為民主牆的唯一管理者」，卻都未獲學校回應。學生會認為學校這次無視學生會的管轄權並加以控制，目的是要「有效控制學生言論、學術及思想自由。」

理大學生會原於今日邀請校方代表展開公開論壇，卻收到校方以電郵回覆不出席。隨後，學生會於稍早也回絕了校方邀請的「閉門會議」，並發佈「致全體師生之公開信」，批評「校方對學生會的代表一直以來呼之則來、揮之則去」，會長和評議會主席甚至決定，「即時發起絕食行動，以明心志，直至得到校方的正面回應和答允承諾為止。」

據理大學生會臉書補充，「連儂牆」一詞是取自於1980年代捷克的約翰藍儂牆。當時捷克青年對哈薩克共產主義感到憤怒及不滿，因而開始在藍儂牆上寫上標語表達他們的聲音，該牆更引發一場學生與警察間的大規模衝突。事後，藍儂牆上塗鴉也在擁有者的同意下，保留至今。