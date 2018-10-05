新加坡再招台灣輔警 大學畢能英文對話「每月底薪58K」

2018-10-05 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡去年曾向台灣招聘輔助警察，高薪待遇引發外界熱烈討論，不過至今輔警人力依舊不足，新加坡決定和台灣人力仲介業者合作，於9月25日舉辦招聘說明會，除了面對面約談外，也能以網路視訊來進行面試。

據《中央社》報導，雖然2017年的新加坡輔警人數增加300多人，但當地內政兼律政部長尚穆根（K.Shanmugam）指出，仍不足以應付接下來幾年人力需求，因此今年再招採用網路視訊，是為了能加速招聘台灣輔警的速度。

報導指出，在錄取並完成12週的結訓測試後，每月底薪至少有新幣2575元（約新台幣5萬8000元），另外還加上約新幣100元（約新台幣2240元）的表現津貼等福利，只要具備大學學歷、英文對話能力及體檢報告即可申請。

雖然條件優渥，不過去年有民眾向媒體爆料，他前往當地工作後，雖然薪資和加班費沒少拿，但是PR（永久居民）不好申請，另外當時廣告打最大的機場輔警，去了才發現不是每個人都會到機場，加上工作過程中不免會遭遇歧視，再將物價、薪資、身體報酬及違約金等因素考量一輪後，他的結論是「好像沒有比較好」，建議有意嘗試者要先好好評估。

據了解，輔警的工作包含巡邏、押送貨款、維持大型活動安全、監控維安系統、水源保護地、機場維安服務及政府部門維護等勤務，至於一般刑事和打擊犯罪等案件則是交由正式警察執行。