國際刑警組織主席孟宏偉 返回故鄉中國失蹤

2018-10-05 21:04

〔中央社〕警界消息人士今天表示，國際刑警組織主席孟宏偉的妻子報案稱，丈夫上週返回故鄉中國後失蹤。法國警方已就孟宏偉下落展開調查。

這名消息人士表示，孟宏偉的妻子向國際刑警組織（Interpol）總部所在的里昂巿（Lyon）警方報案稱，丈夫9月29日前往中國後音訊全無。法國廣播電台歐洲第一電台（Europe 1）率先披露警方已展開調查一事。

路透社報導，致電國際刑警組織發言人，但無人接聽。根據國際刑警組織網站資料顯示，孟宏偉曾任中國公安部副部長。