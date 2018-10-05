彭斯談話殺傷力大 中國外交部罕見一日二度回應

2018-10-05 19:33

〔中央社〕針對美國副總統彭斯強烈批判中國，中國外交部發言人華春瑩傍晚選擇台灣、南海、人權議題作第2度回應，內容除重彈舊調外，並要美方在南海「停止挑事生非、製造緊張」。

彭斯4日在華盛頓的演講，對中國火力全開，涉及干涉內政、竊取機密、威脅台灣、南海擴張、對第三世界進行債務外交等領域。中國外交部今天罕見地對同起事件在一天內二度回應，足見彭斯的演講對中國已產生殺傷力。

對於台灣議題，華春瑩重彈舊調說，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。美方「根本沒有資格對有關國家在『一個中國』原則基礎上，同中方發展關係說三道四，台獨勢力及其分裂活動是對台海和平穩定最大的威脅」。

她聲稱，我們敦促美方確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理「涉台問題，與中方一道反對和遏制台獨」，維護中美關係大局和台海和平穩定。

對於南海議題，華春瑩以北京一貫論調說，中國在「南沙自己的領土」上建設「必要的國土防禦設施，是「國際法賦予主權國家的自保權、自衛權，與軍事化無關」。中方敦促美方「停止挑事生非、製造緊張」，尊重有關當事方通過談判磋商解決問題的努力。

她針對人權議題則聲稱，中國政府「高度重視保護和促進人權，中國各族人民「依法享有充分的宗教信仰自由」。「中國的人權狀?怎?樣，中國人民最有發言權」。奉勸美方「好好照照鏡子，多反省反省自己國內存在的人權問題，而不是利用人權和宗教問題干涉中國內政」。